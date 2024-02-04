ميدو يثير الجدل بفيديو صادم.. والجماهير: إزاي قدرت تعمل كده؟

أثار أحمد حسام ميدو، لاعب ومدرب الزمالك السابق الجدل، بمقطع مصور في السادسة صباحا، خلال تواجده داخل حمام ثلج، رغم برودة الطقس، ما أثار موجة واسعة من التعليقات التي أبدت خلالها الجماهير تعجبها من قدرة مهاجم الأبيض السابق على فعل ذلك، رغم برودة الجو.

ميدو الذي أوضح فوائد حمام الثلج ردا على تعليقات الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة «X»، (تويتر سابقا)، قائلا: «ده أكتر حاجة مفيدة لأي حد، بيخلي الكبد يفرز بروتين بيجدد خلايا الجسم غير إن بيديك أدرينالين وطاقة طول اليوم غير طبيعية».

ماذا قالت زوجة ميدو عن فيديو حمام الثلج؟

وعلقت يسرا الليثي، زوجة اللاعب: «برافو عليك يا حبيبي ده أنا كنت بردانة وأنا بصورك.. بطل».

https://www.instagram.com/reel/C26ctFmIZED/?igsh=MTU2YWM4emcydXVlaw==

الجماهير عن فيديو ميدو: إزاي قدرت تعمل كده؟

وانهالت التعليقات على فيديو «ميدو»، حيث علق أحد المتابعين: «بردان لدرجة مش قادر أشوف الفيديو أصلا والله.. إزاي عملت في نفسك كده»، بينما رد آخر: «ليه كده، الفيديو ده صادم أوي في عز الجو برد، أنا تعبت وأنا بتفرج بس»، فيما علقت إحدى المتابعات: «ما شاء الله، برافو عليك محافظ على صحتك».

وكشفت العديد من الدراسات فوائد مشهلة لـ حمام الثلج، خاصة للرياضيين، حيث إنه يقلل من التهاب وآلام العضلات، كما أنه يحفز جهاز المناعة ويساعد على تحسين المزاج والنوم.

الدكتور محمد لقماري استشاري الصحة العامة، كشف في تصريحات تلفزيونية سابقة، أن حمام الثلج يكون مفيدًا إذا تم ممارسته بالطريقة الصحيحة، ويمارسه الرياضيون لأنه يساهم في تهدئة آلام المفاصل والعضلات، كما أنه يساهم في تعديل الحالة المزاجية.

وحذر لقماري من بعض مخاطر حمام الثلج رغم فوائده العديدة، وهي التي تحدث حال حدوث تغيير في درجات الحرارة بسرعة.