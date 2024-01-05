«ميدو» يكشف سبب حماسه للمشاركة في فيلم الحريفة

أعرب الكابتن أحمد حسام ميدو، عن سعادته بالمشاركة كممثل في فيلم الحريفة، الذي يعرض بدور العرض السينمائي منذ يومين، مؤكدا أن يتوقع مستقبل باهر للأبطال الشباب المشاركين في العمل،

وأشار «ميدو» خلال لقاءئه في برنامج معكم، مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، إلى أن مشاركته في الفيلم بدأت من خلال صداقته بالمنتج طارق الجنايني، موضحا: «طارق صديقي من حوالي 20 سنة، والمخرج رؤوف السيد صديقي أيضا منذ 25 سنة، وعندما عرضا عليّ المشاركة في فيلم الحريفة تحمست لخوض التجربة».

وأوضح نجم الزمالك السابق، إلى أنه كان يرغب في خوض تجربة سينمائية، وبعد لقائه بالأبطال المشاركين في الفيلم تحمّس للغاية، وقرر المشاركة والانضمام لفريق العمل.

ميدو: «الفيلم هيبقى جامد جدا»

وتابع: «لما قعدت مع شباب الفيلم حبيتهم وحبيت طاقتهم، في روح حلوة بينهم، فقولت الفيلم ده هيبقى جامد، وعجبني جدا فكرة الكورة، وأنا متأكد بعد التجربة دي إن الشباب دول هيبقوا نجوم كبار».

وبسؤاله عن شخصيته في الفيلم، قال ميدو: «شخصيتي أستاذ شلش بفيلم الحريفة، موجودة في الواقع وعدت علينا كلنا واحنا في المدرسة، إن المدرسين في فترة الدراسة الثانوية بيتعاملوا بشدة وحزم، وفي نفس الوقت يجيدون لعب كرة القدم».

قصة فيلم الحريفة

فيلم الحريفة يدور في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول شاب في المرحلة الثانوية يجسد شخصيته نور النبوي، وتمر حياة والده بأزمات عديدة نتيجة الديون، ما يضطر الوالد لنقل نجله إلى مدرسة حكومية بعدما كان في إحدى المدراس الخاصة.

ويواجه نور العديد من الأزمات في التعامل مع زملائه الجدد بهذه المدرسة قبل أن يصيروا أصدقاء، بسبب مهارة نور النبوي في كرة القدم، فيما يلعب أحمد حسام ميدو شخصية مدرس ومدرب كرة قدم.