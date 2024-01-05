أحمد حسام ميدو يكشف لـ«الوطن» كواليس «اللوك» في فيلم الحريفة: بحب التغيير

يشارك الكابتن أحمد حسام ميدو، نجم ومدرب نادي الزمالك السابق، ضمن أبطال فيلم الحريفة، الذي انطلق عرضه في دور العرض السينمائية، يوم الأربعاء الماضي؛ إذ يقدم شخصية الأستاذ محمد شلش.

أحمد حسام ميدو يتحدث عن فيلم الحريفة

وظهر أحمد حسام ميدو ضمن أحداث فيلم «الحريفة»، بلوك مختلف عنه، وعن ذلك قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «دا العادي بتاعي، أنا بحب كل شوية أغير اللوك وأعمل لوك مختلف وجديد، ووقتها دا كان اللوك بتاعى فظهرت بيه في أحداث الفيلم، وحسيته لايق عليه».

وتابع ميدو معبرا عن سعادته بالمشاركة في الفيلم: «منتج العمل طارق الجنايني صاحبي من سنين، وكمان المخرج رؤوف السيد، علشان كدا أول ما عرضوا عليا العمل اتحمست جدا، وكمان شخصية الأستاذ محمد شلش، وأنه شخص عنده خلفية رياضية وكان بيحب الكورة فحاجة ليها علاقة بيا، فكان الموضوع ممتع».

وشدد نجم الزمالك السابق، على أن الشباب المشاركين في الفيلم موهوبون للغاية، وسيكون لهم مستقبل كبير.