عبدالله غلوش لـ«ملعب الفن»: ميدو يلمع في «الحريفة».. وأمنح الفيلم 7.5 درجة

قال الكاتب الصحفي عبدالله غلوش، إنّ أحمد حسام ميدو لاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك الأسبق، قدم دورًا رائعًا في فيلم «الحريفة»، موضحًا أنّ أشياء كثيرة أعجبته في هذا الفيلم.

قصة فيلم الحريفة

وأضاف «غلوش» خلال حواره مع الإذاعي والكاتب الصحفي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «هناك فنانون كثر حصلوا على الفرصة، وهو من المفاجآت الرائعة لهذا الموسم، إذ يحكي عن شاب يدرس في مدرسة دولية، ثم أصبح يدرس في مدرسة حكومية، وكون مع أصدقائه فريق كرة».

وتابع: «أعجبني أسلوب الدعاية للفيلم، وكزبرة بثّ مقاطع فيديو رائعة على منصة الفيديوهات تيك توك، واستطاع الفيلم تحقيق إيرادات مميزة، والمخرج والمؤلف يستحقان التحية».

وأردف الكاتب الصحفي عبدالله غلوش: «هذا الفيلم أعجبني للغاية، وأمنحه 7.5 درجة، وذلك لأنني منحاز للشباب جدًا، والفيلم سيكون مناسبًا لهم».