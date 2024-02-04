جيش الاحتلال الإسرائيلي يخسر مليار شيكل منذ 7 أكتوبر.. والسبب «أكل الجنود»

في الأشهر الأربعة الأخيرة، وتحديدا منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية يناير الماضي، أنفق جيش الاحتلال الإسرائيلي مبلغًا ضخمًا بقيمة مليار شيكل على الغذاء - ضعف ميزانية الغذاء للجيش الإسرائيلي لعام 2022 بأكمله، وذلك وفقًا لبيانات رئيس المشتريات الإدارة في وزارة الدفاع.

تفاصيل غذاء جنود الاحتلال الإسرائيلي

وبحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، فإن منذ اندلاع الحرب وتعبئة الاحتياطيات، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطعام ثلاثة أضعاف عدد الجنود المعتاد، في الوقت الذي يبحث فيه سكان غزة عن الطعام من أجل البقاء على قيد الحياة.

وفي هذه المرحلة، ليس من الواضح بعد ما هي الميزانية السنوية الكاملة للغذاء، ويعتمد ذلك على ترتيب القوات في المراحل التالية من الحرب، إلا أن وزارة الدفاع تزعم أن الزيادة في الإنفاق ترجع جزئيًا إلى التنويع وتحسين أنواع الأغذية التي تصل إلى الجنود في الميدان، وذلك عكس ما يرصد على أرض الواقع في حين أن مئات الجنود يصابون بأمراض في الجهاز الهضمي.

أطعمة تناولها جنود الاحتلال الإسرائيلي

ونظرًا لطول أمد القتال المستمر في قطاع غزة، حدث تغيير في بعض المنتجات الموزعة للجنود، من السلع المعلبة إلى السندويشات والشاورما والأطباق المطبوخة الساخنة، بالإضافة إلى ذلك، بدأ مانها، مدير المشتريات، في شراء وتوريد السجائر لجنود الاحتياط وألواح الطاقة للمقاتلين.

كما يتناول عدد من جنود جيش الاحتلال «ساندوتش» الحرب الجديدة، بحسب وصف الصحيفة الإسرائيلية، وهي شطيرة الشاورما مع غلاف الطحينة المصاحب، أو الخبز المحمص بالجبن الأصفر

ويخطط جيش الدفاع الإسرائيلي لإنشاء مجمعات تحتوي على ثلاجات تحتوي على منتجات غذائية طازجة ومجمدة جاهزة للتسخين - البيتزا والأطباق الساخنة وما إلى ذلك، ومعدات المشروبات الساخنة.