قوات الاحتلال الإسرائيلي تتنكر في ملابس مدنية لاقتحام مستشفى في جنين (فيديو)

وثّقت كاميرات مستشفى ابن سينا بجنين في شمال الضفة الغربية، لحظة اقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للأطقم الطبية؛ إذ ظهروا متنكرين بملابس الأطباء، واغتالوا 3 فلسطينيين، بحسب ما كشفت عنه وكالة «وفا».

تفاصيل ما حدث داخل مستشفى ابن سينا

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تخفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملابس الطواقم الطبية، فيما ارتدى عدد منهم زيا مدنيا؛ ليطلقوا النار على 3 شبان مصاب ومرافقين له، وهم: محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي، وحمد وليد جلامنة، إلى جانب 9 إصابات جراء إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، القوة الإسرائيلية اقتحمت الطابق الثالث من المستشفى، وقتلت الشبان باستخدام أسلحة كاتمة للصوت، لتنسحب فيما بعد من المكان.

دفن الشهداء الثلاثة

وعقب اغتيال الفلسطنيين الثلاثة، خرجت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للإضراب والنفير العام، فيما كشف الهلال الأحمر الفلسطيني إنه جرى دفن الـ3 شهداء في الباحة الخلفية للمستشفى، بسبب استمرار الحصار وصعوبة نقل الشهداء للمقبرة.

تغطية صحفية: " من مكان اغتيال قوات الاحتلال الخاصة للجريح باسل الغزاوي وشقيقه محمد ورفيقهم محمد جلامنة داخل مستشفى إبن سينا في جنين." pic.twitter.com/U4vVwnvC3D — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 30, 2024

ووصلت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر إلى 26 ألفا و637 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو65 ألفا و387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات.