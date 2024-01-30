رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معرض القاهرة الدولي للكتاب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تتنكر في ملابس مدنية لاقتحام مستشفى في جنين (فيديو)

كتب:

فادية إيهاب
10:39 ص | الثلاثاء 30 يناير 2024
لحظة اقتحام مستشفى ابن سينا

لحظة اقتحام مستشفى ابن سينا

وثّقت كاميرات مستشفى ابن سينا بجنين في شمال الضفة الغربية، لحظة اقتحام قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي للأطقم الطبية؛ إذ ظهروا متنكرين بملابس الأطباء، واغتالوا 3 فلسطينيين، بحسب ما كشفت عنه وكالة «وفا». 

تفاصيل ما حدث داخل مستشفى ابن سينا 

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تخفت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملابس الطواقم الطبية، فيما ارتدى عدد منهم زيا مدنيا؛ ليطلقوا النار على 3 شبان مصاب ومرافقين له، وهم: محمد أيمن الغزاوي، وشقيقه باسل أيمن الغزاوي، وحمد وليد جلامنة، إلى جانب 9 إصابات جراء إطلاق النار من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لوسائل إعلام فلسطينية، القوة الإسرائيلية اقتحمت الطابق الثالث من المستشفى، وقتلت الشبان باستخدام أسلحة كاتمة للصوت، لتنسحب فيما بعد من المكان.

دفن الشهداء الثلاثة

وعقب اغتيال الفلسطنيين الثلاثة، خرجت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية تدعو للإضراب والنفير العام، فيما كشف الهلال الأحمر الفلسطيني إنه جرى دفن الـ3 شهداء في الباحة الخلفية للمستشفى، بسبب استمرار الحصار وصعوبة نقل الشهداء للمقبرة.

ووصلت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر إلى 26 ألفا و637 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، ونحو65 ألفا و387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات.

اقرأ المزيد:

محاسب مكتب نتنياهو يقدم استقالته بسبب حمام سباحة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

استشهاد 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مستشفى بجنين

«الاحتلال الإسرائيلي» يواصل الانتهاكات في جنين.. اغتيالات واقتحامات

«القاهرة الإخبارية» تعرض لقطات لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى في جنين
بقلم فادية إيهاب