برلماني يقترح وضع أسعار استرشادية للسلع الاستراتيجية قبل شهر رمضان

اقترح النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشادية للمحاصيل الزراعية مع مراعاة مستلزمات الإنتاج، وكذلك تسعير السلع، خاصة الاستراتيجية.

توريد المحاصيل الزراعية

وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية، في بيان، أن اللجنة سيكون منوطا بها وضع الأسعار الاسترشادية للسلع لتوريد المحاصيل الزراعية، حتى نتفادى أزمة توريد المحاصيل الزراعية كل عام، إضافة لتسعير السلع، مع وضع هامش ربح وإعلان الأسعار فى مختلف وسائل الإعلام، خاصة أن الفترة الأخيرة شهدت تفاوتا كبيرا بين الأسعار سواء المكتوب على العبوة أو الأسعار التى يتم بيع السلع بها للمستهلك.

وقال «هندي»، إن اللجنة ستضم في عضويتها ممثلين من وزارات التموين والزراعة والري والتجارة والصناعة، وتعمل بجد في هذا الملف، وإعلان التسعير الخاص بالسلع وفقا للمتغيرات العالمية والأسباب التي قد تؤثر حقا على أسعار السلع في السوق المصري، إضافة لتسعير المحاصيل خاصة بالقرب من موسم حصاد القمح.

كتابة الأسعار على المنتجات

وأكد عضو النواب، أن إلزام الشركات بكتابة الأسعار على المنتجات سيكون له دور كبير فى الحد من الأزمة الكبيرة في تفاوت الأسعار، وسيكون ذلك بناءً على توصية اللجنة المنوط تشكيلها، وأن تكون هناك إرادة حقيقة من قبل الوزارات الممثلة في إيجاد حلول واقعية لتفادي انفلات الأسعار قبيل شهر رمضان.