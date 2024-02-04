كيف تسبب القاتل الصامت في تفحم عائلات كاملة بالأردن؟.. اختناق في الشتاء

تتزايد عدد الوفيات في المدن الأردنية المختلفة نتيجة تسرب الغاز المسمم من المدافئ التي يكثر استخدامها خلال هذه الفترة بسبب فصل الشتاء والطقس القارس، وعلى الرغم من التحذيرات الكثيرة التي أشارت إليها مديرية الدفاع المدني الأردنية، إلا أن هناك أكثر من 4 جثث تفحمت بالكامل وكان معظمهم من عائلة واحدة، بالإضافة إلى حالات اختناق وضيق بالتنفس، بحسب ما ذكرته وكالة «عمون» الإخبارية.

وفاة عائلة كاملة بسبب القاتل الصامت

توفيت أسرة كاملة في محافظة «جرش» شمالي الأردن، تحديدا في منطقة «دير الليات» وذلك إثر تعرض أفرادها إلى حالة شديدة من الاختناق بعد استنشاقهم الغازات المنبعثة في منزلهم من المدفأة، بحسب ما ذكره المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي، فيما حاولت طواقم الإسعاف نقل المصابين إلى مستشفى جرش الحكومي، إلا أنه لم يكن مقدر لهم البقاء على قيد الحياة.

وفيات وإصابات بحالات اختناق بمحافظة عمان الأردنية

بينما سجلت العاصمة الأردنية عمّان، عدة إصابات بحالات اختناق قوية بسبب غاز المدفأة المتواجدة داخل المنزل، بينما تعرض 3 أشخاص من عائلة واحدة إلى الوفاة وتفحم الجثث، وهي أسرة مكونة من زوجين وطفل صغير، وجرى نقل الجرحى إلى أقسام الطوارئ، فيما شددت كوادر الدفاع المدني على ضرورة الاهتمام بمعرفة طريقة التعامل مع الغاز المسرب والاستخدام الصحيح للمدفأة، وعدم تركها مفتوحة خلال ساعات الليل وفي أثناء النوم، نقلًا عن موقع «العربية».