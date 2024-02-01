«بتروتريد»: اليوم بدء تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر فبراير 2024

أعلنت شركة «بتروتريد»، إحدى شركات وزارة البترول المسؤولة عن تسويق الغاز الطبيعي، فتح الموقع الخاص بها لتلقي طلبات المواطنين لتسجيل قراءة عداد الغاز لشهر فبراير 2024.

تسجيل قراءة عداد الغاز لشهر فبراير 2024

ولفتت شركة بتروتريد في تقرير لها على الموقع الإلكتروني، أن هذا الإجراء يتم إلكترونيا تطبيقاً لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية لـ التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وللتيسير على المواطنين وتوفيراً لوقتهم وجهدهم، ومن المقرر أن تنتهي فترة التسجيل يوم 27 فبراير، وفق ما أوضحته شركة بتروتريد.

الطرق الإلكترونية لتسجيل قراءة عداد الغاز

1 – من خلال الموقع الإلكتروني لشركة بتروتريد وشركات توصيل الغاز الطبيعي.

2 – إبلاغ القراءة لمندوب الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المفعل بها الخدمة.

3 – الدفع عن طريق المحافظ الإلكترونية.

4 – تطبيق «موبايل ماي فوري» ويمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

5 – تطبيق موبايل جوميا.

6 – مكاتب البريد المصري.

7 – شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

8 – ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر وبنك بلوم وبنك الأهلي المتحد.

9 – التسجيل عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع، وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

10 – التسجيل من الرقم المختصر 17169 من أي موبايل أو تليفون أرضي.

11 – خدمة الرد الصوتي التفاعلي من أي موبايل على 5727، ومن أي خط أرضي على 09000727.

12 – مكاتب مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية والكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

13 – فروع الشركة.

14 – التسجيل من الفروع المُميكنة.