12 معلومة عن قاذفات b1.. قصفت مواقع بالعراق وسوريا

تطورات متلاحقة شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية قصف قاذفات b1 الأمريكية لعدة مواقع بالعراق وسوريا، ردًا على هجوم بمسيرة شنته فصائل مسلحة على موقع البرج 22 بأقصى الشمال الشرقي من الأردن.

وكان أحدث التطورات، على خلفية القصف الأمريكي باستخدام قاذفات b1 على عدة مواقع بالعراق وسوريا، مطالبة «الحشد الشعبي» العراقي، بمغادرة القوات الأجنبية أرض العراق، مؤكّدا على لسان رئيس الهيئة فالح الفياض في كلمة له بمناسبة تشييع ضحايا القصف الأمريكي أنَّ استهداف الحشد لعب بالنار، وفقًا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

استهداف قاذفات b1 أكثر من 85 موقعًا بالعراق وسوريا

وأضاف «الفياض»، أنه إذا تكرر استهداف «الحشد الشعبي» ستكون عملية خطرة، ولن يمر مرور الكرام. وأمس الأول الجمعة، استهدفت القوات الأمريكية باستخدام قاذفات b1 أكثر من 85 موقعًا بالعراق وسوريا، ما أسفر ع، مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين، على إثر ضربات أمريكية غربي العراق.

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 3, 2024

وفي وقت سابق، قال الكاتب بريت ستيفنز في مقال نشره بصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنَّ عمليات «واشنطن» الجراحية ضد فصائل مسلحة في العراق وسوريا ردا على الهجوم على قاعدة عسكرية أمريكية نائية «البرج 22» في الأردن الذي أسفر عن مقتل 3 جنود أمريكيين وإصابة 40 آخرين، لن تفي بالغرض لوضع حد لاستفزازات «طهران» في المنطقة.

سرعة قاذفات b1 أكثر من 900 ميل في الساعة

ونرصد أهم المعلومات عن قاذفات b1 التي استخدمتها القوات الأمريكية في قصف مواقع بالعراق وسوريا:

- قاذفات b1 هي قاذفات ثقيلة بعيدة المدى «عابرة للقارات» يمكنها نشر أسلحة دقيقة وغير دقيقة، وفق لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

- قاذفات b1 أمريكية الصنع.

- يمكن لقاذفات b1 التحليق بدون توقف نظرا لتمتعها بقدرات التزود بالوقود خلال التحليق.

- قادرة على حمل حتى 24 صاروخ كروز.

-الارتفاع: 10.4 متر.

- الوزن: نحو86.183 كيلو جرامًا

- الطول: 44.5 متر.

سعة طاقم قاذفات b1

- الحد الأقصى لوزن إقلاع: 216.63 كيلو غرامًا.

-السرعة: أكثر من 900 ميل في الساعة

- سعة الطاقم :4.

- سعة الوقود: 120.326 كيلو جرامًا.

- تكلفة الوحدة: 317 مليون دولار أمريكي.