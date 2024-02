12 معلومة عن قاذفات b1.. قصفت مواقع بالعراق وسوريا

تطورات متلاحقة شهدتها منطقة الشرق الأوسط خلال الأيام القليلة الماضية على خلفية قصف قاذفات b1 الأمريكية لعدة مواقع بالعراق وسوريا، ردًا على هجوم بمسيرة شنته فصائل مسلحة على موقع البرج 22 بأقصى الشمال الشرقي من الأردن.

وكان أحدث التطورات، على خلفية القصف الأمريكي باستخدام قاذفات b1 على عدة مواقع بالعراق وسوريا، مطالبة «الحشد الشعبي» العراقي، بمغادرة القوات الأجنبية أرض العراق، مؤكّدا على لسان رئيس الهيئة فالح الفياض في كلمة له بمناسبة تشييع ضحايا القصف الأمريكي أنَّ استهداف الحشد لعب بالنار، وفقًا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وأضاف «الفياض»، أنه إذا تكرر استهداف «الحشد الشعبي» ستكون عملية خطرة، ولن يمر مرور الكرام. وأمس الأول الجمعة، استهدفت القوات الأمريكية باستخدام قاذفات b1 أكثر من 85 موقعًا بالعراق وسوريا، ما أسفر ع، مقتل 16 شخصا وإصابة 25 آخرين، على إثر ضربات أمريكية غربي العراق.

Iran's Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) Quds Force and affiliated militia groups continue to represent a direct threat to the stability of Iraq, the region, and the safety of Americans. We will continue to take action, do whatever is necessary to protect our people, and… pic.twitter.com/Y53nvRfjjx