3 نصائح للوقاية من أورام الرئة في اليوم العالمي للسرطان.. تصدرت المركز الأول

في 4 فبراير من كل عام، يتكاتف العالم من أجل التوعية بمرض السرطان بالتزامن مع يومه العالمي اليوم، وتحشد المجتمعات المدنية والمنظمات الدولية لنشر التوعية، على الصعيدين المحلي والعالمي، لإظهار الدعم في جميع أنحاء العالم، وتقديم خدمات صحية فعالة.

معدل الإصابات بمرض السرطان

خلال الـ25 سنة المقبلة أي بحلول عام 2050، سيصل عدد المصابين بالسرطان إلى 35 مليون حالة، أي بزيادة تصل إلى 77% على مستوى العالم، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بحسب البيانات التي نشرتها الوكالة الدولية، كما أوضحت آخر الإحصائيات الصادرة عن المنظمة عام 2022 أن سرطان الرئة كان النوع الأكثر شيوعا، إذ كان مسؤولا عن 2.5 مليون حالة إصابة، أي 12.4% من إجمالي الإصابات، يليه سرطان الثدي لدى الإناث، والقولون، والمستقيم، والبروستاتا، والمعدة.

أسباب سرطان الرئة

ونظرا لارتفاع معدلات الإصابة بسرطان الرئة، أوضح الدكتور فؤاد عبد الشهيد، أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ هناك عدة عوامل للإصابة بسرطان الرئة على رأسها التعرض لعوادم شديدة، فضلًا عن التاريخ العائلي: «لا تظهر أعراضه في مراحله الأولى بسبب أنه الإصابة به تكون وفقا لعوامل غير مباشرة، ومنها تناول بكثرة المكملات الغذائية، لكن له أعراض واضحة زي القيء المصحوب بالدم».

أعراض الإصابة بسرطان الرئة

وأضاف أستاذ جراحة الأورام بجامعة القاهرة، أن أعراض الإصابة بسرطان الرئة تكون كالتالي:

- السعال الشديد.

- الكحة لدرجة أن يكون مصحوبًا بالدم.

- الشعور بألم الصدر.

- الفقدان الشديد للشهية وفقدان الوزن.

- جرح الصوت وضيق التنفس.

- الشعور بالتعب الشديد.

- التهاب الشعب الهوائية الحاد.

- تدلي الجفنين.

علاج سرطان الرئة

وأكد أن نسبة الشفاء تكون محدودة، ناصحا باتباع مجموعة من النصائح لتجنب الإصابة بسرطان الرئة، أبرزها تناول نظام غذائي صحي، وهو ما أكده الدكتور محمد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، إذ شدد على ضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على خصائص مضادة للسرطان وتمنع الالتهابات، وهي:

- الخضروات الصليبية لها خصائص مضادة للسرطان، مثل القرنبيط والكرنب والبروكلي.

- الأسماك الدهنية، إذ تحتوي على فيتامين ب، وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

- البقوليات تعمل على زيادة استهلاك انخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة.