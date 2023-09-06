معلومات عن أول مصاب يشفى من سرطان الرئة في بريطانيا باستخدام لقاح.. عودة الأمل

حصل رجل خمسيني يسمى أدريان تايلور، على معجزة بعد شفائه من سرطان الرئة، رغم تشخيصه منذ عامين ووجود شبه استحالة لشفائه الفترة المقبلة وسط احتمال بأن يتوفي سريعا خلال أشهر بحسب تقرير لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

عودة الأمل مرة أخرى

وأشارت الصحيفة إلى أن الرجل وافق على إجراء تجارب سريرية عليه للقاح ضد السرطان، وكان يتم تجربته لأول مرة في المملكة المتحدة، ومع الوقت عاد الأمل للرجل مرة أخرى وقال حينها أدريان: «أنا لا أموت من السرطان، أنا أعيش معه وأشعر أنني بحالة جيدة».

صدمة جديدة للمريض

وفي عام 2021، شخَّص الأطباء أدريان بسرطان الرأس والرقبة، وخضع لعلاج لأشهر طويلة، وبعد إجراء فحص له تم الكشف أن السرطان اختفى من رأسه ورقبته، لكنه كشف عن ورم بحجم 9 مللم في رئته اليمنى، لقد انتشر السرطان وأصبح الآن غير قابل للشفاء.

وفقد الطبيب المعالج له الأمل، ونصحه بالتوقف عن تناول الدواء لأنه سيكون بنسبة 100% بالسرطان ونقله إلى طبيب الأورام الأصلي لمناقشة خياراته.

تجربة لقاح عليه

وفي سبتمبر العام الماضي، تم تجربة لقاح جديد عليه لعلاج السرطان في مركز كلاتربريدج للسرطان في ليفربول، مخصصة للمرضى الذين يعانون من سرطان الرأس والرقبة الناجم عن فيروس الورم الحليمي البشري، حيث أن ثلث حالات سرطان الرأس والرقبة مرتبطة بهذا الفيروس.

طبيعة العلاج الذي يحصل عليه المريض

يحصل المرض خلال الترجبة على مثبط نقطة التفتيش، ويدعى بيمبروليزوماب، والذي يساعد الجهاز المناعي على مهاجمة الخلايا السرطانية.

يقول جيمس سبايسر، أستاذ طب السرطان التجريبي في كينجز كوليدج لندن: «لقاحات السرطان والأدوية المثبطة لنقاط التفتيش أن العلاج يعمل على تقوية جهاز المناعة ليهاجم السرطان».

وعلق أدريان: «حصلت على الجرعة الأولى في نوفمبر، وأعود كل ثلاثة أسابيع للحصول على المزيد من الجرعات وأقوم بإجراء فحوصات كل ثمانية أسابيع»، فيما أظهر التصوير المقطعي قبل بدء التجربة ستة أورام على الأقل في الرئة اليمنى يصل عرضها إلى 25 ملم، حيث كانت تنمو بسرعة وتوضح أن السرطان شديد العدوانية.

المريض غير مصدق للنتيجة

أظهر الفحص الذي أجري الأسبوع الماضي، أنه لم يتبقَ سوى قطعة أخيرة من السرطان، كما أخبره الطبيب غير مصدق، وتقلص أكبر ورم يبلغ 25 ملليمتر إلى 4.6 ملليمتر فقط.

الحصول على العلاج لمدة سنتين

وبحسب «ديلي ميل»، سيحصل أدريان على اللقاح بانتظام، لمدة عامين، ليكون من أوائل الأشخاص في المملكة المتحدة الذين استفادوا من لقاح السرطان.