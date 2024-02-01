بسبب برودة الطقس والرياح.. 9 نصائح لتجنب الإصابة بالتهاب القصيبات الهوائية

تتعرض البلاد اليوم لرياح شديدة، تصاحبها كتل هوائية باردة تعمل على خفض درجات الحرارة، ما يزيد من فرص التهاب القصيبات الهوائية، وعادةً ما ينجم عنها فيروسات، ما يتطلب الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية للحفاظ على الصحة.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

بحسب تصريحات الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، ممن المتوقع أن تشهد البلاد رياح سرعتها تفوق 40 كيلومترًا على معظم المحافظات، يصاحبها غياب تام لأشعة الشمس: «الأجواء قارسة البرودة بسبب الرياح، وستزداد معاناة أصحاب الأمراض التنفسية، فلازم عدم إهمال التحذيرات المهمة من ارتداء الكمامة، وتجنب الخروج على مدار اليوم».

وحذر الدكتور محمود البنتانوني، أستاذ الأمراض الصدرية، خلال حديثه، لـ«الوطن»، من الإصابة بالتهاب القصيبات في ظل الطقس السيئ، موضحا أنها تحدث بسبب تأثير الهواء الشديد على الرئة، وأناه تشبه التهاب الجهاز التنفسي، لكنها تكون أشد، ومع الطقس المتغير المفاجئ والرياح يتأثر الجسم والرئة بشكل كبير: «التهاب القصيبات الهوائية مرض بيحصل بسببه التهاب المسالك الهوائية».

ما أعراض التهاب القصبات الحاد؟

أضاف «البنتانوني»، أن أعراض التهاب القصبات الحاد، تتمثل في التالي:

- الكحة والسعال الشديد.

- العطس.

- الصداع المتركز في العين.

- احتقان وسيلان وانسداد بالأنف.

- تحفز القنوات الدمعية.

- الحمى البسيطة.

- آلام بالوجه.

- الشعور بوخز في الأذن.

- صعوبة في الشم.

- خروج إفرازات سميكة من الأنف.

هل التهاب القصيبات الهوائية خطير؟

بحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، لـ«الوطن»، فإن حالة الطقس الحالية والرياح، تنتج عنها فرصة حدوث مضاعفات خطيرة، تسبب التهاب القصيبات: «الرجاء التوجه إلى الطبيب عند الشعور بالبرد الشديد في محيط الصدر، خاصة إذا كان ناتج عن الرياح».

كيفبة تجنب من التهاب قصبات؟

واتفق «الحداد»، مع «البنتانوني»، على مجموعة من النصائح لتجنب التهاب القصبيات الهوائية، تتمثل في التالي:

- احذر الاقتراب من المصابين بنزلات الزكام.

- الابتعاد عن المصابين بحالات العدوى التنفسية.

- استخدام مسكنات الألم وخافضات الحرارة.

- عدم إهمال غسل اليدين بالماء والصابون.

- احذر التعرض للتدخين السلبي، الذي يؤثر على الممرات الأنفية.

- علاج التهاب الجيوب الأنفية.

- الحرص على بقاء المنزل نظيف.

- الحذر من الخروج في وقت ذروة الرياح والبرودة.

- التعاون مع الطبيب لإبقاء الأعراض تحت السيطرة.