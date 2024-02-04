مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول تعزيز صادرات المحاصيل والفواكه

بدأت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إذ يناقش طلب مناقشة مقدم من حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه.

ويتضمن طلب المناقشة أنَّ مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصًا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.

عضو «الشيوخ»: نحتاج آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية

وأشار حسام الخولي عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ مصر تحتاج آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف.

وأوضح النائب في طلب المناقشة العامة، أنَّ الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت في العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكّد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية.

وقال عضو مجلس الشيوخ: «نحتاج التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولاري من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف».