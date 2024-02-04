6 معلومات عن جوائز جرامي قبل ساعات من انطلاقها.. أصغر مرشحة بعمر عامين

بدأ العد التنازلي لأكبر عرض جوائز موسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيقام حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2024، الذى يقدمه الممثل الكوميدي تريفور نواه للمرة الرابعة على التوالي، في تمام الساعة الثالثة من صباح غد الاثنين بحسب توقيت القاهرة.

معلومات عن حفل توزيع جوائز جرامي

وفيما يلي أبرز معلومات عن النسخة الـ66 من حفل توزيع جوائز جرامي:

- يشهد حفل توزيع جوائز جرامي الـ66 مجموعة كبيرة من العروض التي يقدمها الفنانون خلال الحفل، من بينها فريق «U2»، وبيلي جويل، وجوني ميتشل، الذي يؤدي في حفل جرامي لأول مرة على الرغم من فوزه بتسع جوائز في السابق، بجانب كلا من دوا ليبا، وترافيس سكوت، وأوليفيا رودريجو، وبورنا بوي، وبيلي إيليش، ولوك كومز.

- هناك عدد من فرص الفوز التاريخية التي يمكن تحقيقها خلال حفل الجوائز، حيث من الممكن أن تصبح بيلي إيليش أول مغنية تحصل على 3 جوائز أفضل تسجيل للعام في حال فوزها بالجائزة هذا العام عن أغنيتها «?What Was I Made For»، أما تايلور سويفت لديها فرصة لتجاوز ستيفي ووندر وفرانك سيناترا لتصبح الفنانة الأكثر فوزا بجائزة ألبوم العام.

- حصلت المغنية سولانا إيماني روي المعروفة باسم «SZA» على أعلى ترشيحات بتسعة ترشيحات، تليها فيكتوريا مونيه، وفيبي بريدجرز، وسربان جينيا بسبعة لكل منهما.

- أصبحت هازل، ابنة فيكتوريا مونيه البالغة من العمر عامين، أصغر مرشحة في تاريخ جوائز جرامي، بعد ما قامت بالغناء في أغنية والدتها «Hollywood»، والتي تم ترشيحها لأفضل أداء آر أند بي تقليدي.

- أضيفت ثلاث فئات جديدة في فئات جوائز جرامي، وهي أفضل أداء موسيقي أفريقي، وأفضل ألبوم جاز بديل، وأفضل تسجيل لرقص البوب، ليصبح إجمالي فئات الجوائز 94 جائزة.

- تم تخفيض عدد المرشحين في فئات الأربعة الكبار (ألبوم العام، تسجيل العام، أغنية العام، وأفضل فنان جديد) من عشرة مرشحين إلى ثمانية مرشحين.