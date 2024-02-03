مايلي سايروس تستعد لأداء أغنية «Flowers» في حفل توزيع جوائز جرامي

تواصل النجمة الأمريكية مايلي سايروس التدرب على الفقرة الاستعراضية التي ستقدمها خلال حفل توزيع جوائز جرامي، يوم الأحد المقبل، حيث من المقرر أن تقدم المغنية التي ترشحت لست جوائز هذه المرة أغنيتها «Flowers» على المسرح.

وتواجدت مايلي سايروس في وسط مدينة لوس أنجلوس بعد ظهر يوم الجمعة، للتدرب على العرض الكبير يوم الأحد، وقال مصدر إن التدريب كان جيدا للغاية، وأن «سايروس» في حالة صوتية جيدة، وستكون المرة الأولى التي تؤدي فيها الأغنية على شاشة التلفزيون في عرض حي منذ إصدارها في يناير 2023، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

مايلي سايروس تترشح لـ6 جوائز جرامي 2024

وحصلت أغنية «Flowers»، على ترشيح لجائزة أغنية العام وجائزة تسجيل العام، بينما يتنافس ألبوم «Endless Summer Vacation» الذي يضم الأغنية على جائزة ألبوم العام لتواجه منافسة شديدة في هذه الفئة أمام «Midnights» لـ تايلور سويفت.

كما تم ترشيح الأغنية لأفضل أداء بوب منفرد بينما تم ترشيح «Endless Summer Vacation» لأفضل ألبوم بوب صوتي، وجاء الترشيح السادس لسايروس لأفضل أداء ثنائي/صوتي لموسيقى البوب عن أغنية «Thousand Miles»، بالتعاون مع براندي كارلايل.