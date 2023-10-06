«تموين القاهرة»: أحياء العاصمة تضم 345 محطة وقود منها 20 للغاز الطبيعي

كشف تقرير صادر عن مديرية التموين بالقاهرة أن إجمالى عدد محطات الوقود على مستوى المحافظة بلغ 345 محطة، منها 20 محطة تابعة لشركة غازتك وتوفر التموين بالغاز الطبيعى فقط، كما أن أحياء المنطقة الشمالية بالقاهرة بها أكبر نسبة من محطات الوقود التى توفر التموين بالغاز الطبيعى بنسبة 23%، يليها المنطقة الغربية بنسبة 22% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 21%، وذلك من إجمالى عدد محطات الوقود بالمحافظة.

وأوضح التقرير أن أقل نسبة من محطات الوقود التى توفر التموين بالغاز الطبيعى توجد بالمنطقة الجنوبية بنسبة 7%، يليها المدن الجديدة بنسبة 8%، وذلك من اجمالى عدد محطات الوقود بالمحافظة.

أحياء المنطقة الشرقية

تابع التقرير أن مصرالجديدة تضم 17 محطة وقود، ومنها 4 محطات تعمل بالغاز الطبيعى، و21 محطة بالنزهة منها 4 محطات تعمل بالغاز الطبيعى، و36 محطة شرق مدينة نصر منها 7 تعمل بالغاز الطبيعى، وغرب مدينة نصر تضم 4 محطات، والمطرية بها 5 محطات منها 4 تعمل بالغاز الطبيعى، وعين شمس تضم 9 محطات منها محطة تعمل بالغاز الطبيعي، والسلام تضم 14 محطة منها 3 تعمل بالغاز الطبيعي، والمرج تضم 9 محطات منها واحدة تعمل بالغاز الطبيعي، واجمالى محطات الوقود بالمنطقة الشرقية يصل لـ115 وعدد محطات الغاز الطبيعى 24 محطة.

محطات الغاز الطبيعي بالأحياء

وذكر التقرير أن أحياء المنطقة الغربية بالقاهرة.. من حى غرب، عابدين، الأزبكية، حى وسط، الموسكى، باب الشعرية، الوايلى، بولاق، منشأة ناصر، فيوجد بها 32 محطة، وعدد المحطات التى تعمل بالغاز الطبيعى 7 محطات.

وفى أحياء المنطقة الشمالية توجد 40 محطة وقود و9 محطات غاز طبيعى، وتضم أحياء شبرا، الساحل، روض الفرج، الزيتون، حدائق القبة، الشرابية، الزاوية، أما أحياء المنطقة الجنوبية تضم 87 محطة وقود منها 6 محطات غاز وتشمل السيدة زينب، الخليفة، المقطم، مصر القديمة، البساتين، دار السلام، المعادى، حلوان، 15 مايو، التبين، أما المدن الجديدة فتضم 71 محطة منها 6 محطات غاز طبيعى.