مفاجأة جديدة بشأن أسعار الذهب خلال أيام.. الجرام سيصل لهذا السعر

كشفت مصادر في مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين، عن مفاجأة بشأن أسعار الذهب خلال أيام، من شأنها التأثير إيجابا على أسعار المعدن الأصفر في السوق المحلية.

أسعار الذهب في الأسواق

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ أسعار الذهب لن تشهد أي حركات عنيفة في الأسواق بالارتفاع، وسنشهد حالة من الاستقرار في أسعار الذهب دون حدوث طفرات سعرية.

وكشفت المصادر عن اجتماع مهم وطارئ عقد السبت الماضي، بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب وتجار الخام والمنتجين والمصنعين لضمان استقرار السوق، مؤكدة أنّ هناك استقرارا نسبيا في الأسعار مع عدم حدوث أي حركات عنيفة في الأسواق قد تطرأ على الذهب الأيام المقبلة، وأوضحت أنّ الاستقرار ربما يمتد لعدة أشهر.

وأضافت المصادر أنّ عملية تسعير الذهب لن تشهد اضطرابا في الوقت الحالي، والجرام سيظل مستقرا بين 3875 و3850 جنيها أي سيكون التذبذب في حدود 25 جنيها فقط في الجرام بالنسبة لعيار 21.

ونصحت المصادر المواطنين، بالحفاظ على مدخراتهم من الذهب في الوقت الحالي وعدم اللجوء للبيع إلا للضرورة القصوى.