للرقابة على الأسواق والمخابز.. «تموين القاهرة» تحرر 496 محضرا بالمخالفات

أكد ناصر ثابت، وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة، مدير المديرية، استمرار الحملات التفتيشية المتتالية ضد المخالفين، وجارٍ تفعيل الحملات ليلا ونهارا لحماية حق المواطن والتيسير عليه، مؤكدا أن حق المواطن خط أحمر غير مسموح المساس به يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين.

حملات تفتيش

وأشار مدير تموين القاهرة إلى أن الحملات التفتيشية التي تمت خلال الأيام القليلة الماضية لمديرية تموين العاصمة بقطاعاتها الأربعة على الأسواق والمحال والمخابز بمعرفة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة والإدارات الفرعية التابعة، أسفرت عن تحرير 496 محضر مخالفات المخابز تنوعت ما بين مخالفات نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف عن العمل بدون إذن، وشملت أيضا مخالفات لعدم وجود قائمة مواعيد وعدم وجود ميزان، فضلا عن بيع خبز بأزيد من التسعيرة وعدم وجود ماكينة خبز.

وتابع أن الحملات المكثفة لمديرية تموين القاهرة حررت محاضر لمخالفات في مجال الأسواق بإجمالي 367 محضرا تم تحريره شملت مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من التسعيرة، وشملت أيضا مخالفات انتهاء صلاحية وبيع بدون ترخيص وأوكازيون وهمي وغش تجاري وعرض سلع مجهولة المصدر ومخالفات عدم وجود شهادة صحية.

مخالفات وقود

وأسفرت الحملات في مجال المواد البترولية عن تحرير 16 محضرا شمل بيع بوتاجاز بأزيد من السعر الرسمي وتوقف محطة بدون إذن وتشغيل محطة مواد بترولية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

إجراء ضد المخالفين

وشدد ناصر ثابت، مدير تموين القاهرة، على استمرار الحملات دون توقف لردع المخالفين والوصول إلى أمن واستقرار الأسواق وحماية حق المواطن، موجها باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث يتم المرور يوميا على المخابز البلدية والأنشطة التموينية والتجارية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطن بشكل ميسر، مشددا على عدم التهاون أو التراخي في حق المواطن والعمل من أجل الحرب على الفساد والطرق بيد من حديد على كل من تسول له نفسه سرقة قوت المواطن.

كما وجَّه مدير تموين القاهرة بضرورة الرصد الدائم لأي مخالفات والاستجابة السريعة لأي شكاوى واردة مع سرعة التعامل الفوري مع كل ما يطرأ أو ما يقدم من شكاوى أو بلاغات تسبب معاناة للمواطن بهدف الوصول لحل جذري لها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة والعمل على تلبية طموحات المواطنين وتحقيق رضاهم.