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«القاهرة الإخبارية»: عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

كتب:

نرمين عفيفي
12:52 م | الأحد 04 فبراير 2024
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

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