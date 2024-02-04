«القاهرة الإخبارية»: عشرات المستوطنين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى كتب: نرمين عفيفي 12:52 م | الأحد 04 فبراير 2024 المسجد الأقصى اقتحم عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية في باحاته مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية المسجد الأقصى عشرات المستوطنين بقلم نرمين عفيفي