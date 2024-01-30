مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

واصل المستوطنون استفزازاتهم وانتهاكاتهم بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، واقتحم العشرات، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة، صباح اليوم.

ونفذ المستوطنون، جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى المبارك، وفق لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، وأدوا طقوسا تلمودية، ولم يقتصر انتهاكات المستوطنون، بحق المقدسات الإسلامية، بل امتدت لمنع وصول شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة، وواصل العشرات لليوم السابع على التوالي، منع وصول شاحنات المساعدات إلى القطاع الذي يعاني من القصف المستم منذ 7 أكتوبر الماضي، عبر معبر كرم أبو سالم.

من جانبها، منع جنود الاحتلال الإسرائيلي، تحت تهدي السلاح، عددا من رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي في قربة كيسان شرق بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، فجر ، 3 فلسطينيين من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، شابين من بلدة بني نعيم شرق الخليل.

وهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا قيد الإنشاء، تقدر مساحته بـ150 مترا مربعا، تعود ملكيته لفلسطيني يدعى حسن محمد المحاريق في بلدة السموع جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيان، بعد استشهاد 3 شبان فلسطينيين، عقب إطلاق قوات إسرائيلية خاصة، النار عليهم في «مستشفى ابن سينا» في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة،، دعت وزيرة الصحة الفلسطينية، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى وضع حد لسلسلة الجرائم اليومية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين والمراكز الصحية في قطاع غزة والضفة.

من جانبها، دعت 20 منظمة إنسانية في بيان مشترك نشر على موقع منظمة «أوكسفام» بينها «إنقاذ الطفولة الخيرية الدولية،المجلس النرويجي للاجئين، والمنظمة الدولية لمكافحة عدم المساواة أوكسفام»، الدول المانحة إلى تجديد دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، واصفة ما يحدث بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر، وفق لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

نسف مربع سكني غربي محافظة خان يونس

وفي قطاع غزة، استُشهد عدد من الفلسطينيين، وأصيب آخرون، جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، فيما نسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مربعًا سكنيًا غربي محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، استهداف محيط «مستشفى الأمل» في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق لما أعلنه «الهلال الأحمر» الفلسطيني. وكان «الهلال الأحمر»، أشار في وقت سابق، إلى فقدان الاتصال بمسعفين توجهوا لإنقاذ طفلة فلسطينية تدعى هند «6 سنوات» محاصرة داخل مركبة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة ما زال مجهولا بعد أن استهدفت عائلتها ما أسفر عن استشهاد 6 أفراد من عائلتها.

اليوم وغدا.. «مجلس الأمن» يعقد جلستين حول غزة وقرار «العدل الدولية»

سياسيا، يعقد مجلس الأمن الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم، وغدا الأربعاء، جلسة مشاورات مغلقة الأولى بشأن الوضع في غزة، وستقدم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيجريد كاج، إحاطة لأعضاء المجلس حول الوضع الإنساني في القطاع، بينما الثانية، لبحث قرار «محكمة العدل الدولية»، في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بناء على طلب الجزائر.

فلسطين: إسرائيل ترتكب مجازر وكأن قرارات العدل الدولية ومجلس الأمن غير موجودة

وفي وقت سابق من اليوم، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، «مجلس الأمن الدولي»، بتحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل تنفيذ قرار «محكمة العدل الدولية»، مؤكدة في بيان، أن سلطات الاحتلال تتصرف وترتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين، وتمنع إدخال المساعدات وكأن قرارات محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة غير موجودة على الإطلاق.

بدورها، أشارت منظمة «أكشن إيد» الدولية، إن قرار تعليق بعض الدول، تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا»، يعد بمثابة حكم بالإعدام على ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة والدول المحيطة، مشيرة في بيان، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»،إلى أن القرار سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية الحالية التي يعانيها ملايين الأشخاص، وعواقب إقليمية على اللاجئين في سوريا والأردن ولبنان والضفة الغربية.

من جانبه، خرج منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، في البيت الأبيض جون كيربي، عن طوره وتشاجر مع مراسلة إحدى القنوات العربية، وتدعى كيمبرلي هالكيت، خلال مناقشة تصرفات «واشنطن» في الشرق الأوسط، وفق لما ذكرته شبكة «فوكس نيوز» الإخبارية الأمريكية.