مذكرة تفاهم بين بنك ناصر و«إعلام القاهرة» لرعاية مشروعات تخرج الطلاب

وقعت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مذكرة تفاهم مع بنك ناصر الاجتماعي، لرعاية البنك لمشروعات تخرج طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمد سامي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع.

توسيع قاعدة التكافل

ووقّعت المذكرة كل من الدكتورة ثريا البدوي عميدة الكلية، والدكتور أحمد محمود ورئيس قطاع التكافل ببنك ناصر الاجتماعي، والذي أكد أن البنك يقوم بمعظم الأعمال المصرفية وأعمال المسئولية المجتمعية فضلاً عن كونه معني بتوسيع قاعدة التكافل الاجتماعي للمواطنين.

ويبلغ عدد طلاب قسم العلاقات العامة بالكلية 469 طالبا وطالبة، بإجمالي 23 مشروع تخرج.