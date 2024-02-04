«التضامن»: حريصون على التفاعل مع أسئلة الجمهور عبر السوشيال ميديا يوميا

كشف عصام شاهين، مستشار الإعلام الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل حصول الوزارة على جائزتين أفضل منصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأفضل محتوى للحملات الإعلامية لبرنامج «وعي» للتنمية المجتمعية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن الجوائز من معهد الحكومات الاجتماعية وهو معهد في أبوظبي الإمارات، تنافست الوزارة مع 30 مؤسسة في مجالات مختلفة، مؤكدا أن الوزارة اعتمدت على أكثر من ركيزة للحصول على الجوائز أولها بشأن المحتوى الذي يقوم على لغة عربية سليمة، ومحتوى متنوع سواء بين مكتوب ومصور ومحتوى عن طريق الإنفوجراف والفيديو جراف والموشن جراف.

وأكد أن الوزارة حرصت على تقديم محتوى قوي بشكل يومي وتفاعلت مع أسئلة الجمهور، من خلال فريق عمل متخصص لرصد الشكاوى والاتصالات الخاصة بتكافل وكرامة والخدمات المتكاملة والعمل على حلها: «رأينا تحول كبير في سلوك الجمهور وأصبح الجمهور يتفاعل مع حملات الوزارة».

7 حملات إعلامية

وأوضح أن الوزارة خلقت حملات إعلامية عديدة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وعددها 7 حملات تتحدث عن ختان الإناث والعنف ضد المرأة ومحاربة زواج الأطفال ودعم السيدات اقتصاديا واجتماعيا والصحة العامة والنظافة الشخصية، والمسائل الخاصة ببرامج مودة وصندوق علاج الإدمان وقضايا المواطنة.

وقدمت الوزارة عددا من البرامج المتخصصة عبر منصاتها مثل برامج الشيخ مجدي عاشور والذي تم تقديمه 3 مواسم متتالية، وإنتاج مسلسل أهل الحتة لبرنامج وعي والقضايا المتعلقة به، وبرنامج نتاج تدريب الشيوخ والقساوسة لتوحيد الرسائل والمعلومات في عدد من القضايا الخاصة بالوعي وبرنامج عبارة عن شيخ وأحد القساوسة يتحدثون عن قضية من القضايا المجتعية وآليات حلها.

وأشار مستشار الإعلام الرقمي بوزارة التضامن الاجتماعي، إلى وجود 3 ملايين و300 ألف متابع لمنصات الوزارة.