وزير الآثار يبحث مع سفيرة المكسيك تعزيز التعاون السياحي بين البلدين

استقبل أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفيرة ليونورا رويدا سفيرة المكسيك بالقاهرة، وذلك لبحث تعزيز أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياحي.

وأضافت وزارة السياحة في بيان اليوم أنَّ اللقاء شهد تأكيد العلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والمكسيك، فضلًا عن مناقشة سبل فتح آفاق أرحب للتعاون بين البلدين على المستوى السياحي ولاسيما في ضوء المؤشرات الإيجابية للحركة السياحية الوافدة إلى مصر من المكسيك خلال عام 2023، من خلال تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين في مجال السياحة وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في مجال الضيافة والفندقة.

يأتي هذا بالإضافة إلى مناقشة سبل الترويج للمقصد السياحي المصري في المكسيك بصورة أكبر لجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال تنظيم زيارات تعريفية لممثلي ومسئولي القطاع السياحي ومنظمي الرحلات وشركات السياحة ووسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين بالمكسيك، وعقد لقاءات مهنية بين منظمي الرحلات بالمكسيك ونظرائهم في مصر.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار اللقاءات التي يعقدها وزير السياحة والآثار مع سفراء الدول المختلفة المصدرة للسياحة إلى مصر لتعزيز سبل التعاون وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من هذه الدول إلى المقصد السياحي المصري.