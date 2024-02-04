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معرض القاهرة الدولي للكتاب

برلماني: الترويج الدولي للمتحف الكبير أولوية قصوى لدعم السياحة في مصر

كتب:

محمد أيمن سالم
11:25 ص | الأحد 04 فبراير 2024
المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

قال النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، إن قرب إنهاء مشروع المتحف المصري الكبير وتطوير المنطقة المحيطة له تمهيدا لافتتاحه، يمثل نقلة نوعية في السياحة المصرية وجذب السياح.

تجربة استثنائية

وأوضح «عباس»، في بيان، أن تطوير هذه المنطقة يهدف إلى تقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة بأكملها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم.

وأكد عضو مجلس النواب، أن العالم يترقب افتتاح المتحف الذي يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية شاهدة على تاريخ مصر الحضاري، مشيرا إلى أن تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به خطوة هامة للترويج للسياحة والآثار المصرية عالميا من خلال تطوير المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به مما يساهم في استعادة مصر مكانتها المرموقة على خريطة السياحة العالمية.

الترويج للمتحف المصري الكبير

وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ووزارة السياحة والآثار ومختلف وسائل الإعلام إعطاء أولوية قصوى للترويج للمتحف الكبير إقليمياً وعربياً وعالمياً، حتى يتعرف العالم كله على هذا الصرح السياحي العالمي.

يشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة المحيطة بالمتحف، ومنها مشروع إنشاء الممشى السياحي الرابط بين المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، حيث يمتد الممشى بطول 1.270 كم ومقسم إلى 3 أجزاء، ويتراوح عرض الممشى بين 11.5 متر حتى 27.5 متر.

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