رئيس برلمانية حماة الوطن يطالب بالتوسع في التصنيع الزراعي لدعم الناتج المحلي

أكّد اللواء أيمن عبد المحسن رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن تعزيز الصادرات الزراعية المصرية للخارج يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الصادرات الزراعية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب حسام الخولي، بشأن سياسة الحكومة لتعزيز الصادرات الزراعية، بحضور وزير الزراعة السيد القصير.

وقال عبدالمحسن: من المبشر إعلان سابق لوزير الزراعة أن الدولة المصرية في عام 2022 بلغت حجم الصادرات الزراعية 6 ونصف مليون طن بإيرادات 3.3 مليار دولار، وزادت في 2023 بنسبة 6%، قائلا: وهو ما أدى لتحقيق إيرادات 3.5 مليار دولار.

زيادة الصادرات المصرية

وتساءل رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ: هل هناك سياسة أو استراتيجية وطنية تسهم في الحفاظ على معدلات زيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات؟

وطالب النائب بكشف خطة زيادة التصنيع الزراعي باعتباره أكبر قطاع إنتاجي في مصر ويسهم في رحلة الـ100 مليار دولار، فضلا عن أنه يسهم بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 12 تريليون جنيه.