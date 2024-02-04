خبير أثري: استعدادات مكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن مصر تقوم باستعدادات مكثفة لافتتاح المتحف المصري الكبير، موضحا وجود خلية عمل مستمرة للانتهاء من كل المشروعات الخاصة بالمتحف، أو بالمنطقة المحيطة به، حتى يظهر بشكل يليق بحضارة مصر العظيمة.

«متولي» يتفقد مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف

وأضاف الخبير الأثري، خلال لقائه مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، في برنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن رئيس الوزراء يتفقد مشروعات تطوير المنطقة المحيطة بـ«المتحف المصري الكبير»، في خلال جولته للمتحف للتعرف على جاهزية تشغيل المتحف، وانتهاء أعمال متحف الملك خوفو.

أكبر متحف لحضارة واحدة في العالم

وأكد «شاكر»، أن المتحف المصري الكبير يمثل أكبر متحف لحضارة واحدة على مستوي العالم، من حيث المساحة، وعرض الآثار المصرية القديمة، وظهور المركبين، عرض 5396 قطعه للملك توت عنخ آمون لأول مره، مما يوضح القيمة الثقافية، والترفيهية، السياحية، الاقتصادية للمتحف.

وتابع الخبير الأثري، أن هذا المتحف يمثل رأس حربة لمشروع ضخم من خلال تسويق القاهرة الكبرى كمنتج ثقافي، الهدف منها استقرار السائح في القاهرة وقتا أكبر، من خلال إنشاء هذا الصرح الحضاري.

وأضاف «شاكر»، أن المتحف المصري الكبير حصل على 3 شهادات «أيزو» قبل افتتاحه الرسمي، حيث عُرف بأنه صديق للبيئية من خلال عدم توفير الخدمات المضره بالبيئة وتقديم فيه متحف للطفل، ومتحف لذوي الاحتياجات الخاصة، ومتحف تعليمي، ومتحف للمركبين، وسينما 3D، ومسرح، وأوبرا، وحدائق متدرجة.