المتحف المصري الكبير: عرض قطع أثرية لأول مرة في قاعة الملك توت عنخ آمون

قال الدكتور عيسى زيدان مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، إن التشغيل التجريبي للمتحف يقتصر على المسلة المعلقة والبهو والدرج العظيم، لافتا إلى أنه سيجري فتح القاعات ذات الكنوز المبهرة، منها قاعة الملك توت عنخ آمون، التي تضم أكثر من 5000 قطعة أثرية.

مقتنيات تعرض لأول مرة للملك توت عنخ آمون

أضاف «زيدان» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج ببرنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أن مقتنيات الملك توت عنخ آمون تضم قطعا تُعرض لأول مرة للجمهور، لافتا إلى وجود تكنولوجيا عرض رائعة.

قاعات العرض الرئيسية

أوضح مدير الشؤون التنفيذية للترميم ونقل الآثار، أن الافتتاح سيشهد وجود قاعات العرض الرئيسية التي تضم 12 قاعة من أجمل قاعات العرض من العصر ما قبل الأسرات إلى العصر اليوناني الروماني، تحتوي على آثار كانت موجودة بالمخازن وتعرض لأول مرة.