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معرض القاهرة الدولي للكتاب

شريهان تزور المتحف المصري الكبير: أمسية لا تنسى

كتب:

أحمد شعراني
10:35 م | الجمعة 02 فبراير 2024
شريهان

شريهان

نشرت النجمة شريهان صورًا لها من داخل المتحف المصري الكبير بمنطقة الرماية والأهرامات، والمقرر افتتاحه قريبًا.

وكتبت شريهان خلال تدوينة نشرتها عبر صفحتها على إنستجرام، قالت فيها: «أمسية لا تنسى أمس في المتحف المصري الكبير مع عزيزتي مي، التي قدمت لي معاينة خاصة للمعرض الفني الذي يستضيفه المتحف هذا الأسبوع، لقد غادرت المتحف مع انطباعات لا تُنسى عن الفنانين الموهوبين حقًا، بالإضافة إلى الفريق المذهل الذي يقف وراء المشروع الاستثنائي، أتمنى لهم كل التوفيق في العالم».

 

والتقى الأحد الماضي وزير السياحة والآثار برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لمناقشة عدد من ملفات الوزارة، وعلى رأسهم، الخطوات النهائية لإتمام الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير، تمهيدًا لافتتاح الصرح المهم بشكل كامل في أقرب وقت.

 

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