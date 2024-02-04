كيف تربح أموالا من فيسبوك؟.. 5 طرق فعالة ومجربة

يعتبر فيسبوك من أشهر مواقع التواصل الاجتماعية العالمية، إذ تخطى عدد مستخدميه المليار حول العالم، وتطورت المنصة الإلكترونية من كونها موقع تواصل اجتماعي إلى موقع يمكنك جني الأموال من خلاله أيضًا، ويبحث الكثير من الناس عن كيفية تحقيق ذلك مثل المشاهير والفنانين الذين يجنون أموالا كثيرة بطرق مختلفة.

طرق تحقيق الأرباح من فيسبوك

ويقدم «الوطن» 5 طرق لربح الأموال من فيسبوك، وفقا لما أعلنته شركة «ميتا» المالكة لفيسبوك، نستعرضها على النحو التالي:

- أن يتضمن الفيديو الخاص بك إعلانات، إذا كنت من صانعي المحتوى على فيسبوك، لا بد أنك ستحتاج إلى هذه الطريقة وهذا يتطلب عدة أمور، وهي ألا يقل عدد متابعي الصفحة الخاصة بك عن 10 آلاف متابع، ثم تفعيل خاصية وضع الإعلانات في فيديوهاتك، وتيتح لك هذه الخاصية اختيار مواضع الإعلانات، وكلما زاد عدد المتابعين لديك كلما زادت فرصة حصولك على أرباح أكثر، وتكون عمليات الدفع فور وصولك إلى أول 100 دولار أمريكي.

- أن تتضمن مقالاتك إعلانات يمكن عرض الإعلانات في مقالاتك بشكل تلقائي، أو عرض إعلانات خاصة بك بشكل مباشر على فيسبوك، وتكون أرباح الإعلان كاملة لك، أو عرض إعلان لشركة ما في مقالاتك.

- إضافة خاصية الاشتراكات من خلال تفعيل ميزة الاشتراكات، يمكنك ربح الأموال من فيسبوك شهريًا من خلال دعم المتابعين للمحتوى الذي تقدمه، مقابل بعض المميزات التي يحصل عليها المتابعين مثل التواصل معك بشكل مباشر وتقييم المحتوى، ووضع شارة تمييز بجانب أسماءهم في صفحتك.

- تعاونك مع إحدى العلامات التجارية يمكنك التعاون مع الشركات أو العلامات التجارية المختلفة في مقابل مادي متفق عليه بينك وبين الشركة، من خلال إشارتك للعلامة التجارية في المحتوى الخاص بك.

- جني الأموال من خلال البث المباشر يمكنك ربح الأموال من خلال البث المباشر، عن طريق إرسال دعم لك على البث أو مقاطع الريلز الخاصة بك في شكل ميزة النجوم، وهي دعم يرسله لك المتابعين تقديرًا لمحتواك، وكلما كان المحتوى أكثر متعة واحترافية، زاد إرسال النجوم إليك من المتابعين.