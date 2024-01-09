طريقة منع «فيس بوك» من تتبع خطواتك.. خبير يكشف الخطوات

لم يخف موقع التواصل الاجتماعي الذي يعد ضمن الأكثر استخدامًا «فيس بوك» عالميًا، حقيقة تتبع المواقع التي يستهدفها متابعوه ومستخدموه، إذ أعلن ذلك بشكل واضح، الأمر الذي جعل البعض يشعر بانعدام الخصوصية والأمان أثناء استخدام التطبيق.

طريقة منع فيسبوك من تتبع خطواتك

بشكل مفاجئ أزاح «فيسبوك» الستار، عن تتبعه للمواقع التي يقوم مستخدموه بفتحها ومتابعتها أثناء تصفح تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير، وذلك من خلال الروابط التي يتم نشرها على الموقع، وهو إعلان أثار موجة غضب كبيرة، لكن بحسب المهندس فادي فهمي، الخبير التكنولوجي، الذي أكد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك طريقة يمكن من خلالها إيقاف تتبع الروابط من شركة «ميتا».

وتعرضت «ميتا»، لموجة غضب بالتزامن مع قضايا التسريبات التي تعاني منها خلال الفترة الماضية، وجمع بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني، وذلك خلال الفترة الماضية، بحسبما نشرته «ديلي ميل»، وردت «ميتا» أن تتبع الروابط والمواقع التي يفتحها مستخدمو «فيس بوك» بهدف مساعدة وتقديم تجربة استخدام مفيدة، ولأغراض خدمة الإعلانات المخصصة التابعة للشركة.

وهناك طريقة فعالة يمكن من خلالها إيقاف تتبع الروابط والمواقع التي يفتحها المستخدم أثناء تواجده على «فيس بوك»، بحسب ما قاله «فهمي» لـ«الوطن»، وذلك من خلال الخطوات التالية:

النقر على أي رابط منشور على «فيس بوك»، سواء صفحات شخصية أو عامة.

سيفتح الموقع من خلال نافذة جديدة تشبع متصفح «جوجل كروم»، انقر بعدها فوق إعدادات المتصفح.

اضغط على تفعيل منع قيام فيس بوك بتتبع زياراتك.

وأوضح الخبير التكنولوجي فادي فهمي، أن هذه الطريقة في تتبع المستخدمين من قِبل «ميتا»، تعمل على معرفة اهتمامات المستخدم، والتي من خلالها يستطيع مواقع التواصل الاجتماعي إظهار الإعلانات لك على حسب ما قمت بفتحه أثناء استخدام التطبيق، مضيفًا: «لو فتحت موقع له علاقة بمحل ملابس على سبيل المثال، هيظهر إعلانات عن الملابس وهكذا».