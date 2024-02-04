وزير الإنتاج الحربي يشارك في منتدى قادة دفاع المستقبل في السعودية  

حضر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولــة للإنتاج الحربي، افتتاح معرض الدفاع العالمي «2024 WDS» المقام بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتنظيم المتميز لمعرض الدفاع العالمي 2024 والذي يعكس حرص الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية على أن يكون المعرض متكاملاً وفريداً من نوعه بحيث يوفر للمصنعين المحليين والعالميين والجهات المعنية بقطاع الصناعات العسكرية والأمنية ولكافة المهتمين من الزوار منصة موحدة تحت سقف واحد.

كما أشاد بشعار نسخة هذا العام من المعرض وهو «للغد نستعد» والذي يتماشى مع حقيقة أنه لابد للسلام من قوة تحميه، مشدداً على أن توطين تكنولوجيات الصناعات العسكرية الحديثة في مصر هو هدف رئيسي بالنسبة لكل القائمين على وزارة الإنتاج الحربي، وتعمل الوزارة دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاتها إلى جانب إدخال منتجات جديدة سواء بالتعاون مع شركات مناظرة محلية وعالمية أو من خلال مراكز البحوث التابعة له وبالتعاون مع مراكز البحوث التابعة للقوات المسلحة بما يدعم مساعي الدولة المصرية لامتلاك القدرة والوقوف على أرض صلبة لتحقيق السلام.

وأعرب عن تمنياته بنجاح معرض الدفاع العالمي 2024 في تحقيق أهدافه وخلق العديد من الفرص التجارية لتبادل المعرفة والخبرات وعقد الشراكات التجارية في مجال صناعة الدفاع على المستوى العالمي.

وأشار الوزير محمد صلاح إلى أنَّ مشاركته بمعرض الدفاع العالمي «2024 WDS» تأتي في ضوء العلاقات الوثيقة بين الجانبين المصري والسعودي والحرص على الاطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية، مثمناً مشاركة الجانب السعودي وعلى رأسه الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية «EDEX» في نسخه الثلاثة بأعوام 2018 و2021 و2023.

ولفت إلى وجود شراكات تعاونية مثمرة بين وزارة الإنتاج الحربي والجانب السعودي في مختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية، مضيفاً أنَّ آخر أوجه هذه الشراكات توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية بشهر ديسمبر الماضي.

منتدى قادة دفاع المستقبل

وحضر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي منتدى قادة دفاع المستقبل، والذي عُقد على هامش فعاليات النسخة الثانية من المعـرض، وقد جاء منتدى قادة دفاع المستقبل بحضور رؤساء أركان الدول والمسؤولين الحكوميين والعسكريين والصناعيين حول العالم، وتضمّن المنتدى عروض تقديمية وحلقات نقاش لعدد من الموضوعات التي تهم المتخصصون في مجال صناعات الدفاع والتسليح.

وتمّ مناقشة السياسات والاتجاهات في صناعة الدفاع في المملكة العربية السعودية والعالم وكذا مناقشة التطورات والتحديات التي تواجه مستقبل الدفاع، وتمحورت جلسات المنتدى حول «جاهزية الدفاع.. القوة أو الابتكار لتوسيع القدرة، الأمن والاستقرار في العصر السعودي الجديد، وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية»، بالإضافة إلى حلقتين نقاشيتين بعنوان «التحدي الذي يواجهه الأفراد: جذب المواهب المناسبة في قطاع الدفاع وتحسين مهاراتها والاحتفاظ بها، والابتكار بسرعة الملاءمة إدارة تحدي التكنولوجيا الدفاعية».

لقاء مع وزير الدفاع العراقي

والتقى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على هامش معرض الدفاع العالمي، ثابت العباسي وزير الدفاع العراقي، إذ أكّد وزير الدولة للإنتاج الحربي عمق ومتانة العلاقات بين مصر والعراق، مستعرضاً الإمكانيات التكنولوجية والفنية والتصنيعية بشركات الوزارة، مشدداً على حرص الوزارة التعاون التام مع الجانب العراقي في كل المجالات سواء في شكل تصنيع مشترك أو نقل للتكنولوجيا أو غيرها من أوجه التعاون، مؤكّداً اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارة الدفاع العراقية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العراقية في مختلف المجالات.

وأكّد ثابت العباسي وزير الدفاع العراقي وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية إلى الأمام في شتى المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين، معرباً عن اهتمام وزارة الدفاع العراقية بتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي المصرية في مجالات التصنيع المختلفة في ضوء ما تمتلكه من قدرات وخبرات متميزة.

كما اجتمع وزير الدولة للإنتاج الحربي مع الأمير محمد بن أحمد بن عبد العزيز آل سعود، على هامش معرض «WDS».

وأوضح محمد عيد بكر أنَّ المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير محمد صلاح أشار إلى أنَّ مشاركته بمعرض الدفاع العالمي تؤكّد مدى عمق العلاقات بين مصر والسعودية، مؤكداً أنَّ «WDS» يمثل منصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع (البر، البحر، الجو، الأمن، الأقمار الصناعية) وهو ما يمثل فرصة واعدة للتعرف على أحدث تكنولوجيات صناعات الدفاع والتسليح حول العالم.

ولفت إلى أنَّه يرافق وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال زيارته للمعرض كل من المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والدكتور مهندس صلاح جمبلاط رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) ومحمد سليمان مدير مكتب وزير الدولة للإنتاج الحربي.