أخبار أمريكا: فوز سهل لبايدن في كارولاينا الجنوبية وترامب يثير الجدل على «إنستجرام»

تطورات متلاحقة شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر المقبل، وكان آخر هذه التطورات ما ذكره تقرير أمني أمريكي، إن الانتخابات الرئاسية 2024 تواجه مجموعة معقدة من التهديدات، فيما نشر رئيس الإدارة السابق دونالد ترامب عبر «إنستجرام» صورة تجمع بين وجهه ووجه النجم الراحل إلفيس بريسلي.

وقال تقرير أمني أمريكي، إن الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 تواجه مجموعة معقدة من التهديدات، مشيرا إلى أن الجهات العازمة على إيذاء المواطنين أكثر عدوانية مع اقتراب الانتخابات المقررة في 5 نوفمبر المقبل، وفق لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

حصول بايدن على 96% من الأصوات في كارولاينا الجنوبية

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن «81 عاما»، حقق في وقت سابق، الفوز سهلاً وبلا مفاجآت في انتخابات الديمقراطيين التمهيدية بولاية كارولاينا الجنوبية جنوب البلاد، وفق توقعات الشبكات التلفزيونية الأمريكية، وقالت شبكة «سي إن إن» في تقديرات، إن بايدن حصل على أكثر من 96% من الأصوات.

ترامب يداعب مشاعر الأمريكيين بصورة لـ إلفيس بريسلي

بدوره، داعب رئيس الإدارة الأمريكية السابق دونالد ترامب متابعيه عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بإعادة نشر صورة تجمع بين وجهه ووجه ملك الروك الراحل إلفيس بريسلي، وقال في تعليق على الصورة، إن لسنوات عديدة كان الناس يقولون إنه وإلفيس متشابهين، وأضاف الجمهوري، وفق قناة «العربية» الإخبارية: «والآن انتشرت هذه الصورة في كل مكان. ماذا تعتقد؟».

من جانبه، علق أحد المتابعين بالقول: «أنتم الاثنين ملوك»، فيما أوضح آخر: «نحبك دوني لكنك لست بوسامة إلفيس»، فيما شهدت تعليقات، تأييد متابعين لترشحه وتوقعات لفوز ترامب بالانتخابات الرئاسية المقبلة في 5 نوفمبر المقبل.