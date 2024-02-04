عائلة فنية جدًا.. من هي أسرة الفنانة أميرة أديب؟

خطفت الأنظار خلال عرض حلقات الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني، إذ ظهرت الفنانة الشابة أميرة أديب بتلقائيتها وخفة دمها، وأحبها الجميع وظلوا يتسائلون عنها، ليتضح أنها ابنة الفنانة منال سلامة، والمخرج عادل أديب، ونستعرض لكم من خلال «الوطن» ملامح من حياتها.

من هي أسرة أميرة أديب؟

ممثلة مصرية من مواليد محافظة القاهرة، ولدت لعائلة فنية، إذ أن والدتها الفنانة منال سلامة، وظهرت معها في الكثير من المحافل، كما أن خالها الفنان شريف سلامة، ووالدها المخرج عادل أديب، وجدها هو الكاتب الكبير عبدالحي أديب وجدها من جهة الأم هو المخرج المسرحي الكبير سلامة حسن.

علاقتها بوالدتها ووالدها

كثيرًا ما ظهرت الفنانة الشابة أميرة أديب معهم في الكثير من المحافل، كما ذكرت خلال إحدى البرامج أن علاقتها قوية بوالدتها الفنانة منال سلامة، ووالدها المخرج عادل أديب: «علاقتي بيهم كانت فيها ثقة ومختلفة جدًا، من أول ما أتولدت وهما معايا في خطواتي كلها من أول المدرسة».

معلومات عن الفنانة أميرة أديب

ونقدم لكم من خلال «الوطن»، معلومات عن الفنانة أميرة أديب، بحسب حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:

- أميرة أديب من مواليد محافظة القاهرة.

- ولدت عام 21 يوليو 1999.

- درست تمثيل و إخراج في الولايات المتحدة.

- أول تجربة في التمثيل من خلال مسلسل «ولاد ناس» عام 2021.

- لديها أخ يدعي علي.

- قدمت أميرة أديب العديد من الأدوار منها مسلسل تحقيق عام 2022، ومين قال؟ ونقل عام.