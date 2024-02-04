بعد استخدامها في الحروب حول العالم.. تعرف على أبرز 5 أنواع للطائرات المسيرة

خلال الأحداث الأخيرة، لم تقتصر الحروب على الأسلحة والمدرعات والطرق التقليدية فقط، وإنما لعبت الطائرات المسيرة دورًا كبيرا في الحروب والهجمات العالمية، وتسببت في مقتل العديد من الأشخاص، كان آخرها الهجوم الذي شنته طائرة دون طيارعلى موقع أمريكي صغير في الأردن، وتحديدا في منطقة البرج وبالقرب من الحدود مع سوريا.

وأدى الهجوم إلى مقتل ثلاثة جنود من الجيش الأمريكي وإصابة ما يقرب من 30، وهو ما يعتبر المرة الأولى التي يُجرى فيها قتل جنود أمريكيين في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب على قطاع غزة، بحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن الأمريكية.

استخدام الطائرات المسيرة في الحروب بين الدول

كما استخدمت الطائرات المسيرة في الحرب الأوكرانية الروسية منذ بدايتها مرورا بالوقت الحالي، وكان آخرها الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على روسيا باستخدام الطائرات دون طيار، في منطقتي كالاتشيوفسكي وزاكانالي بمنطقة فولغوجراد، التي أدت إلى نشوب حريق في مصفاة نفط رئيسية مهمة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان».

أنواع الطائرات المسيرة في الحروب حول العالم

تعتبر الطائرات المسيرة المعروفة بدرونز، هي واحدة من أخطر الأسلحة وأشدها تأثيرا في العمليات الحربية الحديثة، وهي طائرات صغيرة على شكل روبورتات يتحكم فيها الشخص عن بعد، وتصل إلى مسافات بعيدةـ ويجرى اسنخدامها في الكثير من الأمور المختلفة، وفيما يلي أهم أنواعها، بحسب ما ذكره موقع iwm«uk».

1- طائرات مسيرة بمروحة واحدة:

هذا النوع من الطائرات المسيرة يمكنها الإقلاع والهبوط والطيران إلى مسافات طويلة وتحمل معدات ثقيلة، ولكن لا يمكن لأي شخص عادي استخدامها، ومقتصرة فقط على الأشخاص المحترفين، فضلا عن أن أسعار انتاجها مكلف جدا.

2- طائرات مسيرة متعددة المراوح:

يعد هذا النوع من الطائرات المسيرة مميز كونه يعمل على الوصول إلى الأماكن الضيقة والصعبة، ويترواح عدد مروحاتها من 3- 8 مرواح، التي تعرف بكواد كوبتر.

3- طائرات مسيرة بأجنحة ثابتة:

يمكن لتلك الطائرات تغطية مساحات كبيرة من الأرض لسرعتها الكبيرة، خاصة فيما يتعلق بمهام الاستطلاع.

4- مسيرات الهجينة: هذا النوع من الطائرات المسيرة، يمزج بين كل من إمكانات الطائرات المسيرة ذات المراوح التي تتميز بسرعة الإقلاع والهبوط العمودي، وبين المسيرات ثابتة الأجنحة.