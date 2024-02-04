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وزير خارجية فرنسا: نسعى لوقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي يتضمن الاعتراف بفلسطين

كتب:

منتصر سليمان
02:48 م | الأحد 04 فبراير 2024
وزير الخارجية الفرنسي - ستيفان سيجورنيه

وزير الخارجية الفرنسي - ستيفان سيجورنيه

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنّ الاعتراف بالدولة الفلسطينية يأتي في نهاية العملية السياسية الدائرة حاليا، لكن السؤال حاليا هو «كيف، ومتى، وبأي ظروف؟».

وأضاف سيجورنيه، خلال كلمته في مؤتمر صحفي في القاهرة مع سامح شكري، وزير الخارجية: «ناقشنا هذا الأمر، ومنتبهون جدا لهذه المرحلة»، مؤكدا حرص بلاده على الجوانب الأمنية في إطلاق سراح المحتجزين، وضمان وقف إطلاق نار دائم.

ولفت إلى أنّ العملية السياسية يجب أن تكون في إطار وقف إطلاق نار دائم وإطلاق سراح المحتجزين، مضيفا: «سندفع في هذا الاتجاه، وسأتحدث عن هذا الأمر في المرحلة المقبلة من جولتي داخل إسرائيل».

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