مستشار وزيرة التضامن للتأمين: عززنا مظلة الحماية المجتمعية للفئات المهمشة

قالت ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن للتأمين، إن التأمين متناهي الصغر يعد أحد الأدوات المهمة التي تعتمد عليها القيادة السياسية لمواجهة المخاطر التي تواجه قطاع الحرفيين وصغارهم وكذا أصحاب المهن الصغيرة في مصر، مشيرة إلى أن دعم تلك المشروعات بات قضية مهمة تشغل بال الجميع بمختلف دول العالم.

الاضطرابات العالمية تؤثر على الفئات المهمشة بالمجتمعات

وأضافت «صابرين» خلال كلتها نيابة عن وزير التضامن الاجتماعي، بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر التأمين متناهي الصغر الذي يرعاه الاتحاد المصري للتأمين والمنعقد في محافظة الأقصر، أن الاهتمام بتلك القطاعات الحيوية جاء وسط أحداثا مضطربة شهدتها كل دول العالم، الأمر الذي أثر بدوره على تلك الفئات المهمشة، وسعت الحكومات في هذا الإطار لتعزيز سبل مكافحة الفقر على الأسر المصرية كافة.

وأوضحت أن الدولة قد عززت اهتمامها بالتأمين من أجل حماية المستفيدين، وضمن خطة الدولة فقد استفاد 5.2 مليون أسرة من البرامج الحماية المجتمعية التي أطلقتها الوزارة، حتى بلغ عدد المواطنين المؤمن عليهم يقارب من 13.8 مليون مواطن، كما بلغت نسبة التغطية التأمينية لهم بواقع 43% للعاملين منهم، فيما جاءت نسبة التغطية التأمينية للغير عاملين بمقدار 60%، ضمن المهن غير المنتظمة.

وفي هذا السياق، فقد بلغت محفظة المشروعات 581 ألف مشروع، بقيمة تقريبية بلغت الـ 4.2 مليار جنيه، ويستفيد منهم 2.5 مليون شخص بشكل مباشر أو غير مباشر.