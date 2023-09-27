قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية ينظم احتفالية بمناسبة المولد النبوي

نظم قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، احتفالية بمناسبة المولد النبوي الشريف، بقاعة الاحتفالات بمجمع مراكز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان، بمشاركة عدد من النزلاء وأسرهم ، وبحضور عدد من علماء الأزهر الشريف والإعلامية الدكتورة نادية عمارة.

تضمنت الاحتفالية تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وعدة فقرات قدمها النزلاء (إنشادات وابتهالات دينية) وجرى توزيع حلوى المولد، كما تناول الحضور الحديث عن الدروس المستفادة من السيرة النبوية الشريفة والإشارة للبرامج الإصلاحية والتأهيلية لتهذيب النزلاء وتثقيفهم دينياً ومهنياً وتأهيلهم نفسياً للاندماج بالمجتمع وحثهم على الفضيلة وانتهاج السلوك القويم.

وفي نهاية الاحتفالية قدم الحضور الشكر على إتاحة تلك الفرصة لهم للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.