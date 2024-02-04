«الآثار»: مصر تستعد لافتتاح أكبر صرح حضاري في العالم قريبا (فيديو)

أكد الدكتور عيسى زيدان، المدير التنفيذي للترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، أن مصر تستعد لافتتاح أكبر صرح حضاري في العالم، وهو المتحف المصري الكبير، والذي يشكل نقلة نوعية في حركة السياحة العالمية إلى مصر.

وأكد في مداخلة هاتفية على قناة «TeN»، أن المتحف المصري يُعد أكبر متحف على مستوى العالم، ويضم قطعًا أثرية مميزة لم تعرض من قبل، مثل المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون، بالإضافة إلى العديد من القطع الأثرية الأخرى التي تعود إلى مختلف الحضارات المصرية القديمة.

وأشار إلى أن المتحف المصري يستخدم تقنيات عرض متطورة، مثل تقنية الهولوجرام، لعرض القطع الأثرية بطريقة تفاعلية وجذابة للزوار.

نقطة جذب رئيسية للسياح

وأعرب عن ثقته بأن المتحف المصري الكبير سيكون نقطة جذب رئيسية للسياح من جميع أنحاء العالم، ويُساهم في تنشيط حركة السياحة في مصر بشكل كبير.