إدوارد يعلن انتهاء تصوير مسلسل وبقينا اتنين: «شكرا لأحلى فريق»

أعلن الفنان إدوارد انتهاء تصوير مسلسله الجديد وبقينا اتنين الذي يشارك من خلاله بجانب الفنان شريف منير وذلك من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك.

إدوارد ينتهي من تصوير مسلسل وبقينا اتنين

وشارك الفنان إدوارد جمهوره بصور من كواليس تصوير مسلسل وبقينا اتنين وعلق عليهم قائلا «الحمد لله فركش، وبقينا اتنين، إنتاج كريم أبو ذكري وإخراج طارق رفعت بطوله صديقي شريف منير شكرا يا أحلى كرو أمام وخلف الكاميرا بجد استمتعت معكم جدا».

يُذكر أنَّ مسلسل وبقينا اتنين يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم شريف منير ورانيا يوسف وعمرو وهبة وتامر فرج ومروة عبدالمنعم وميمي جمال وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت.