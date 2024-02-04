«السفيرة عزيزة» يعرض تقريرًا من معرض «آرت فير كايرو» بالمتحف المصري الكبير

عرض برنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع على قناة «DMC»، تقريرًا من داخل معرض «آرت فير كايرو» بالمتحف المصري الكبير، الذي يقوم بعرض 1500 عمل فني.

35 صالة عرض

وقالت ياسمين ثروت، المدير التنفيذي للشركة المنظمة للحفل: «اليوم يشارك معنا 35 صالة عرض، وهو عدد أكبر بكثير من السنة الماضية، بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الفنانين واللوحات، وهناك تعاون كبير مع وزارة الثقافة».

بدوره، قال محمد يونس، الرئيس التنفيذي لمعرض فن القاهرة: «هناك تطور كبير موجود في المعرض هذا العام، وهي السنة الأولى التي يكون فيها قاعة مختصة برواد الفن الحديث».

وقالت فاتن السيد، فنانة تشكيلية مشاركة من دولة الكويت: «آرت كايرو وظفوا الحركة الثقافية، وقاموا بعرض اللوحات بطريقة جميلة»،وأضافت إنجى حكيم، فنانة تشكيلية: «صالات المعرض كثيرة، وعدد اللوحات أكبر، وليس فقط من مصر، ولكن من كل الوطن العربي».