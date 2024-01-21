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إنجي علاء تدعم عادل إمام بعد الحديث عن اعتزاله الفن: رسم الضحكة على وجوه الملايين

كتب:

ياسمين محمود
04:55 ص | الأحد 21 يناير 2024
عادل إمام

عادل إمام

دعمت الكاتبة إنجي علاء عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «إكس» «تويتر» سابقا، الزعيم عادل إمام بعد إعلان نجله رامي اعتزاله الفن.

ونشرت «إنجي» صورة للزعيم وأبنائه معلقة: «توزيع جوائز⁦‪#joyawards ‬⁩ في نسخته الرابعة مٌشَرف بكل فقراته، شكرا لصناع الحفل على الاحتفاء بالثقافة والفنون.. وتقدير الفن وتكريم الفنانين المصريين والعرب خاصة زعيم الفن العربي عادل إمام، ربنا يديه الصحة والعافية ويسعده زي ما أسعدنا وامتعنا بفنه ورسم الضحكة على وجوه الملايين ‏شكرا المخرج رامي إمام والنجم محمد إمام على الأخلاق الراقية».

اعتزال الزعيم عادل إمام الفن

وأعلن المخرج رامي إمام اعتزال والده الفنان عادل إمام الفن والتفرغ للتواجد مع أسرته وأحفاده، في حين نفى شقيقه المنتج عصام إمام كلام رامي، مؤكدا أن الزعيم لم يعتزل، وقد أثير جدل حول حقيقه اعتزال الزعيم بعد هذين التصريحين.

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بقلم ياسمين محمود