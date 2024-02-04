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تراجع كبير في سعر الذهب الآن.. عيار 21 نزل 100 جنيه

كتب:

مارينا رؤوف
03:49 م | الأحد 04 فبراير 2024
الذهب

الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد بشكل كبير في السوق المحلية والصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة بمؤسسة «جولد بيليون».

وانخفض جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بقيمة 100 جنيها مقارنة بتعاملات الصباح، إذ وصل سعره إلى 3450 جنيهًا بدلا من 3550 جنيها، وفق بيان الشركة وتحديث السعر.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن عند مستوى 3943 جنيهًا للجرام من عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يُستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 الذي سجل 2957 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 27 ألفًا و600 جنيهًا.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.