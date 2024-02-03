عاجل.. تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم السبت.. عيار 21 انخفض 75 جنيها

أعلنت شعبة العامة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تراجعا كبيرا في أسعار الذهب في الصاغة اليوم عقب توقف تحريك السعر خلال الأيام الماضية، حيث تراجع الجرام عيار 21 بقيمة 75 جنيها ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة 3800 جنيه، مقارنة بـ3875 سعر الجرام في التعاملات الصباحية.

أسعار الذهب في مصر

وترصد «الوطن»، أسعار الذهب الآن في محلات الصاغة والمجوهرات المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا في الوقت الحالي 3800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في الوقت الحالي 4342 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 مستوى 3257 جنيها

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محال الصاغة 2540 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب بنهاية تعاملات اليوم 30 ألفا و400 جنيه.