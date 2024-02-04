انخفاض أسعار الذهب اليوم الأحد 4-2-2024 في مصر.. «عيار 21 بكام؟»

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد 4 -2-2024، في مصر تراجعاً ملحوظًا بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، بعد موجه تراجعات شهدها المعدن الأصفر خلال تعاملات الأمس.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، أمس السبت، ليسجل نحو 3700 جنيه للبيع بدون مصنعية، في ختام التعاملات.

ترصد «الوطن»، خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة المصرية، وفقًا لشعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعية، وسجل نحو 4114 جنيهًا للبيع بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، مسجلا نحو 3600 جنيه للبيع بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة بدون مصنعيه، مسجلا نحو 3085 جنيه، للبيع بدون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 4 فبراير 2024 تراجعاً بمحلات الصاغة، عند مستوى 28 ألفًا و800 جنيهًا جنيه للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية نحو 2041 دولارًا.