انخفاض كبير في أسعار الذهب للمرة الثانية اليوم.. عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب، اليوم السبت 3 فبراير 2024، في مصر بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات المسائية، تراجعا كبيراً للمرة الثانية اليوم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 50 جنيهاً ليسجل نحو 2750 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم

وكان سعر الذهب قد تراجع خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم بنحو 75 جنيهاً ليسجل عيار 21 نحو 3800 جنيه، وعيار 24 نحو 4342 جنيها، وعيار 18 نحو 3257 جنيها، ثم عاود التراجع مجدداً خلال بداية التعاملات المسائية لليوم، ليسجل جرام الذهب عاير 21 تراجع بنحو 125 جنيهاً منذ بداية اليوم، وترصد «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب اليوم، وفقاً لشعبة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، ليسجل نحو 4285 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3750 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر، ليسجل نحو 3214 جنيهاً للشراء بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

- تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر، ليسجل نحو 2507 جنيهات للشراء بدون مصنعية.

سعر الجنيه الذهب

- تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ليسجل نحو 30 الف جنيه للشراء، فيما سجل سعر الاوقية الذهبية نحو 2041 دولارا.