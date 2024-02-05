تحذير من تصوير الفيزا على الموبايل.. خبير تكنولوجي يكشف حيل السرقة

تصوير البطاقات الائتمانية على الهاتف من الأشياء التي يفعلها الكثير من الناس، رغبةً منهم في التذكير بها أو الاحتفاظ بالصورة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن هذا قد يعرضها للاحتيال عبر الإنترنت، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنه يتيح الاطلاع على رقم البطاقة السرية والبيانات الخاصة.

كيف تحمي نفسك من سرقة بطاقة الائتمان عبر الإنترنت؟

أوضح الخبير التكنولوجي خالد يسري، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الانسياق خلف المواقع الإلكترونية والموافقة على الشروط دون قراءتها إحدى مجالات التهديدات الأمنية الإلكترونية لسرقة البيانات، إذ أنها تتيح الدخول على البيانات الخاصة على الهاتف، وتصوير البطاقة الائتمانية على التليفون المحمول أمر خطير، إذ أن ذلك يؤدي إلى سرقة البيانات.

وأوضح أن ذلك سرقة البيانات من الكريدت كارد أو الفيزا، تتم عن طريق حيل: «في برامج على السوشيال ميديا بتطلب تدخل على الصور أو الدخول على الموبايل بصفة عامة، والشخص بيوافق على طول من غير قراءة الشروط، وده معناه إنه بيدي صلاحيات للمواقع أنها تشوف الداتا وده بيعرضها للسرقة».

أكد أن تصويرها عامةً على الموبايل أمر غير صحيح، لأنه هناك تطبيقات أخرى تستدعي الصور: «في برامج كتيرة جدًا زي شكلك هيكون عامل إزاي بعد كام سنة أو اعرف وظيفتك من صورتك، فأكيد بيكون ليها صلاحيات توصل للصور فهي مش شيء أمان التصوير على الجهاز نفسه، لأن في برامج كمان بتعرف الأرقام من الصور وبيعرضها للسرقة».

حل مشكلة سرقة البيانات

وأضاف «يسري»، أنه يتم حل ذلك، عن طريق التالي:

- عمل إخفاء الصورة عن البرامج، من خلال خاصة الـ«Hide» أو الإخفاء.

- تصوير الصورة على الموبايل، لكن عن طريق برنامج «Notes»، لتكون بعيدة عن التطبيقات.

- طباعة صورة البطاقة الائتمانية «الفيزا»، إذا لم ترد حمل البطاقة دومًا.