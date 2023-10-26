عاجل.. انخفاض في أسعار الذهب بعد السماح باستخدام البطاقة الائتمانية من الخارج

كشف رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، عن انعكاس قرار البنك المركزي لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، على أسعار الذهب التي انخفضت 40 جنيها، عقب دقائق معدودة من إعلان البنك، السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات.

أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي

وأشاد هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، بقرار البنك المركزي لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية، وجهوده لضرب السوق الموازية وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية، وتحرير حركة التجارة الداخلية من مخاوف نقص السيولة الدولارية.

انخفاض سعر جرام الذهب

وأكد ميلاد لـ«الوطن»، أنّ قرار «المركزي» بتيسيرات استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج انعكس على سوق الذهب والجرام بتراجع الجرام إلى 2580 جنيها بالنسبة لعيار 21، وذلك بعد أن افتتحت الأسوق تعاملات اليوم على سعر 2620 جنيها للجرام.

بدورها، ذكرت شركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب، أنّ أسعار الذهب انخفضت 25 جنيها بالنسبة لعيار 21، الذي سجل 2595 جنيهًا، مقابل 2615 جنيهًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2966 جنيهًا للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وعيار 18 بسعر 2224 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب 20 ألفًا و760 جنيهًا.

تعليمات البنك المركزي لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر

وكان البنك المركزي أصدر بيانا مهما صباح اليوم، تضمّن تعليمات جديدة لتيسير استخدام بطاقات الائتمان في الخارج، وتذليل أي صعوبات تواجه المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم أثناء السفر للخارج، حيث أقر السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء في البنك المصدر للبطاقة، أو زيارة أحد فروع البنك لهذا الغرض.