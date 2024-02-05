دعاء لطرد اليأس والتخلص من الهموم.. ردده يوميا

الدعاء هو صلة العبد بربه، إذ يحرص المسلم على ترديده أناء الليل وأطراف النهار، طالبًا من الله عز وجل، أن يفرج همومه التي اعتلت قلبه، وباتت تطيق حياته، فلا يكف لسانه عن الدعاء بها، وتكثر الصيغ الخاصة به، إلا أن الغاية في نهاية واحدة، وهي ابتغاء وجه الله تعالى، فقد أورد الداعية الإسلامي مصطفى حسني، دعاء يستحب ترديده للتخلص من اليأس الذي ينتاب الإنسان من حين لآخر، ويمكن استعراضه في التقرير التالي.

دعاء لطرد اليأس والتخلص من الهموم

نصح الداعية الإسلامي مصطفى حسني، في أحد الفيديوهات التي نشرتها قناة الناس، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، تحت عنوان «اللهم أزل الهم عن قلوبنا» بترديد الدعاء على النحو التالي: «إلهي خالقي، يا فارج الكروب ضمّني إلى حماك، يا إله الوجود من لقلبي سواك، إنّ زادي قليل وأنا طالب رضاك، اللهم أنزل سكينتك على كل قلب أرهقته الحياة، وقونا وأشدد عزيمتنا».

وتابع الداعية الإسلامي: «اللهم لا تشمت بنا أعداءنا بقلة حيلتنا، ولا تجعل اليأس يملأ نفوسنا، واجعل ما بقي من عمرنا هو خير أيامنا، يا سند من ليس له سند ويا من عليه المتكل والمعتمد».

أدعية للتخلص من الهموم

من الأدعية المستحبة التي ينصح بترديدها لفك الكرب والهم أيضا، ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال عن دعوة المكروب: «اللهم رحمتَك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفةَ عينٍ، وأصلح لي شأني كلّه، لا إله إلا أنت».

كما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أنه قال إنّ نبي الله صلي الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ ورَبُّ الأرْضِ، ورَبُّ العَرْشِ الكَرِيم».