دعاء بالشفاء العاجل.. 10 أدعية للمريض احرص على ترديدها دائما

دعاء بالشفاء العاجل من الأدعية التي يطلبها المسلمون، فالدعاء هو سبيل التقرب إلى الله عز وجل، ومن خلالها يسعى المسلم إلى التواصل مع ربه وطلب الحوائج، إذ يلجأ الفرد إلى الله في أوقات الألم والتعب الشديد طالبين الشفاء ويستطيع المسلم أن يردد دعاء الشفاء بأي صيغة، إذ لا توجد صيغة مُحددة للدعاء، كون الأدعية تعد من العبادات التي أوصنا الله عز وجل بها في مواضع كثيرة من القرآن، منها قوله تعالى «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».

دعاء بالشفاء العاجل

في إطار الحديث عن دعاء بالشفاء العاجل، نشر الدكتور رمضان عبد الرازق، عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، أدعية الشفاء وكشف الكروب، قائلا: «اللهم يا كريم يا حليم يا عظيم يا رب العالمين، يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، يا رب إشف كل مريض، عاف كل مبتلى، فرج كرب كل مكروب، اكشف غم كل مغموم، سدد دين كل مديون، اقض حاجة كل محتاج».

دعاء بالشفاء العاجل للشيخ رمضان عبد الرازق

واستكمالا للحديث عن دعاء بالشفاء العاجل، يمكن ترديد الدعاء بالصيغة التالية، بحسب عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، وهي: «اللهم رب الناس اذهب البأس، اشف وانت الشافي، لا شفاء إلًا شفاؤك، شفاء لا يٌغادر سٌقما، يا رب اشف كل مريض لا يٌغادر سٌقما، يا رب اشف كل مريض شفاء لا يترك مرضا، اللهم اجبر كسرهم، ارحم ضعفهم، اشف مرضهم، اللهم اجبر كسرهم، و ارحم ضعفهم، و اشف مرضهم، وحقق آمالهم، واستجب دعاءهم».

دعاء بالشفاء

وأضاف عضو اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بمشيخة الأزهر الشريف، في دعاء بالشفاء العاجل: «اللهم املأ أجسامهم عافية، واملأ أجسامهم طُمأنينة، واملأ أجسامهم صحة، واملأ أجسامهم رضا، واملأ قلوبهم غنى، واملأ قلوبهم سعادة، اللهم ألبسهم ثواب العافية، وعافية الأثواب، اللهم لا تحوجهم لاحد سواك، اللهم لا تحوجهم لاحد سواك، اللهم اجعل مرض طهورا من الذنوب، اللهم اجعل مرضهم في ميزان حسناتهم، اللهم لا تحوجهم لاحد سواك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين، وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم آمين».